В Беларуси планируют оценить экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы ВОВ

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют оценить экономические убытки из-за демографических потерь от геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генпрокуратуры Василий Марчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведется работа по организации специальной комплексной темы научного исследования, которая называется "Геноцид гражданского населения БССР в годы Великой Отечественной войны. Историко-правовая оценка". Сейчас создается временный научный коллектив, идут определенные консультации. Мы планируем собрать большое количество специалистов, историки уже давно работают. Мы планируем пригласить из Национального архива, экономистов, правоведов, других специалистов в специальных отраслях знаний", - сказал Василий Марчук.

Главная цель такой работы, по его словам, определить и зафиксировать, что очень важно, факты геноцида, подчеркнув их масштабность и подлинность. "Потому что не все факты уничтожения людей с юридической точки зрения можно рассматривать как геноцид. Это нужно подтвердить и доказать соответствующими фактами", - пояснил исполняющий обязанности директора НПЦ.

"Нужно установить определенные социально-экономические и правовые последствия для нашей страны, в частности, вопрос по экономическому ущербу. Да, после войны чрезвычайной государственной комиссией был определен размер ущерба, который был причинен в целом БССР, но никто четко не изучил вопрос о том, каковы экономические убытки для нашей страны вследствие демографических потерь, учиненных фактами геноцида", - сказал Василий Марчук.

Как сообщалось, сегодня Генпрокуратура передала представителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на хранение для наполнения музейных экспозиций вещественные доказательства, добытые в ходе следственных действий по уголовному делу о геноциде.-0-

Фото Андрея Покумейко