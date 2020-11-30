В Беларуси планируют внедрить доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доконтактную профилактику (ДКП) ВИЧ-инфекции могут внедрить в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, чего пока нет в нашей стране, - доконтактная профилактика ВИЧ для ключевых групп. ВОЗ рекомендует, чтобы доконтактная профилактика была доступна всем людям, подвергающимся значительному риску ВИЧ-инфекции", - сказал Вячеслав Граньков.

По его словам, это не только очень эффективная, но и экономически выгодная методика. Предполагается, что возможность внедрения доконтактной профилактики появится в Беларуси в самое ближайшее время благодаря поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Доконтактной профилактикой называют использование антиретровирусных препаратов для предотвращения инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ДКП назначается ВИЧ-отрицательным пациентам сразу после прохождения теста на ВИЧ. В настоящее время рекомендация ВОЗ по доконтактной профилактике относится ко всем людям, подвергающимся повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией.

"Очень важно работать с ключевыми группами - это те группы населения, которые в силу разных обстоятельств имеют высокий риск получить заболевание. Без комплексного пакета услуг невозможно добиться успеха в снижении заболеваемости ВИЧ-инфекцией в целом среди населения страны, - отметил Вячеслав Граньков. - В каждой ключевой группе есть партнеры, члены семьи, которые участвуют в эпидемиологическом процессе, если мы не сокращаем заболеваемость и передачу. В этом плане современные методы профилактики приобретают большое значение".-0-