В Беларуси по-прежнему не зафиксировано ни одного случая завоза коронавируса - Караник

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется спокойная ситуация по коронавирусу, не зафиксировано ни одного случая завоза. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Беларуси ситуация по-прежнему спокойная, ни одного случая завоза коронавирусной инфекции не зафиксировано, - сказал министр. - Мы в этом плане проводим противоэпидемические мероприятия. Ситуация анализируется даже не ежедневно, а несколько раз в день".
С учетом происходящего в Европе усилен контроль на рейсах, которые возвращаются из Италии, где в ряде городов из-за коронавируса введен карантин. "Вернувшиеся из Китая белорусы и граждане других стран находятся под медицинским наблюдением. Сейчас его будут вести и в отношении тех, кто приедет из северных регионов Италии", - отметил Владимир Караник.
Он пояснил, каким образом белорусские специалисты проводят лабораторное тестирование. "ДНК вируса было передано всем заинтересованным Всемирной организацией здравоохранения. Это позволило составить тест системы", - рассказал министр. Белорусские медики используют два вида тестов - отечественного производства и переданные Россией. Благодаря этому в ряде случаев проводится двойной контроль. "Лабораторных тестов достаточно. Их качество проверено независимыми экспертами. Мы не сомневаемся в результатах", - подчеркнул министр.-0-