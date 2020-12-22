В Беларуси по программе ЮНИСЕФ организованы юридические консультации для родителей

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Минской областной коллегии адвокатов ведут бесплатное онлайн-консультирование детей и родителей по программе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, сообщила БЕЛТА старший координатор по информационной деятельности национального офиса организации Кристина Дулевич.

В рабочие дни с 17.00 до 19.00 можно задать любой вопрос, затрагивающий права и интересы ребенка, по гражданскому, семейному, жилищному, административному и уголовному праву. Консультации проводятся в рамках программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси в партнерстве с Белорусской республиканской коллегией адвокатов при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Чтобы получить консультацию, необходимо найти в Telegram чат-бот kids_lawyer_bot - "Детский Адвокат", нажать "Старт", выбрать тему консультации, написать свой вопрос и дождаться ответа.

Консультации бесплатны. Информация, обсуждаемая с адвокатами, не передается третьим лицам.

Один из консультирующих адвокатов платформы Максим Терешков назвал запуск чат-бота знаковым событием для белорусской юридической практики. "Это полностью конфиденциальный и бесплатный ресурс, который в режиме реального времени позволяет получить квалифицированную помощь, не выходя из дома, если, конечно, не требуется изучение документов в кабинете у адвоката. Если понадобится дополнительная консультация, бот предоставит информацию о контактах ближайших доступных адвокатов в регионе, где требуется помощь", - сказал он.-0-