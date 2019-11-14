В Беларуси почти 336 тыс. пациентов с сахарным диабетом

Во время процедуры диагностики пациента на сахарный диабет. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 января на диспансерном учете находились 335 898 пациентов с сахарным диабетом, сообщила БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Сахарный диабет 1-го типа зарегистрирован у 17 840 человек, 2-го типа - 314 976, гестационный - 438, других специфических типов - 2 648.

Стратегия лечения пациентов с сахарным диабетом в Беларуси базируется на основе международных согласительных документов в области диабетологии. Пациентов обеспечивают инсулином и таблетированными сахароснижающими лекарственными средствами бесплатно за счет средств республиканского и местного бюджетов. Для оптимизации сахароснижающей терапии внедрен метод длительного мониторирования уровня гликемии (CGMS), и по Национальной программе демографической безопасности этими системами обеспечены все областные эндокринологические диспансеры (отделения). В республике предусмотрено обеспечение пациентов средствами введения инсулина и самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски, глюкометры).

Одну из наиболее сложных групп представляют пациенты с диабетом 1-го типа. Они требуют систематического обучения навыкам самоконтроля, оценке факторов риска и прогрессии хронических осложнений диабета. Внедрение новых лечебно-диагностических технологий открывает возможность существенного снижения риска развития хронических осложнений заболевания, что увеличивает продолжительность и улучшает качество жизни этой категории пациентов.

Одним из приоритетных направлений современной диабетологии является обучение пациентов в "Школе диабета". В настоящее время в республике функционируют 226 таких школ, за 2018 год в них прошли обучение более 39 тыс. людей.

Ежегодно 14 ноября во всем мире проходит Всемирный день диабета. В Беларуси он проводится по инициативе Минздрава с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Международной федерации диабета (IDF). Цель Всемирного дня - повысить уровень информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях.

По данным IDF, 20 лет назад людей с диагнозом "сахарный диабет" во всем мире было не более 30 млн. Сегодня количество пациентов составляет 370 млн, а к 2025 году их число увеличится до 550 млн. В различных странах от 40 до 80% людей с этим диагнозом не осознают серьезности своего заболевания и зачастую не получают адекватного лечения, препятствующего развитию необратимых осложнений.-0-