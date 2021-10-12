В Беларуси появилась возможность сделать онлайн-страховку и получить кешбэк 10% на номер телефона

Пользователи сервиса МТС Деньги теперь могут онлайн застраховать недвижимость, а также себя и своих близких от несчастных случаев и заболеваний во время пребывания за границей и получить кешбэк 10% от суммы взноса на счет мобильного номера. Данное предложение действует в рамках совместной акции МТС и компании "Купала".

Чтобы оформить страховой договор, необходимо зайти в приложение МТС Деньги или на сайт dengi.mts.by, выбрать “Онлайн страхование” и “Виды страхования”, оформить страховой договор с компанией “Купала”, после чего через встроенные финансовые инструменты сервиса оплатить страховой взнос.

Кешбэк размером 10% от суммы страхового взноса начисляется в виде бонуса на счет мобильного номера, который был указан при авторизации в сервисе МТС Деньги. Бонус добавляется автоматически 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса, и может быть израсходован на услуги связи.

МТС Деньги – это сервис для оплаты счетов и услуг с баланса абонентского номера. Через специальное мобильное приложение можно проводить платежи за услуги ЕРИП, делать мгновенные переводы между банковскими карточками, оформлять кредиты и депозиты онлайн без посещения банка. Также можно привязать к счету своего мобильного телефона бесплатную банковскую карточку "МТС Деньги" уровня Mastercard Gold с кешбэком 2% на любых АЗС и в супермаркетах.

Подробнее об акции МТС Деньги – здесь.

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