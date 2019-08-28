В Беларуси повышены тарифные ставки работникам Белорусской инспекции речного судоходства

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров установил повышение тарифных ставок (окладов) работникам Белорусской инспекции речного судоходства за специфику и характер работы в среднем на 105%. Это содержится в постановлении от 28 августа 2019 года №574, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) по категориям работников определяется Министерством транспорта и коммуникаций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 1 января 2020 года.-0-