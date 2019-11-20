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Общество
20 ноября 2019, 22:10

В Беларуси предлагается отмечать места обитания угря на онлайн-карте

Фото Wikimedia
Фото Wikimedia

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Места обитания угря в Беларуси предлагается отмечать на онлайн-карте, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Мы запустили народную онлайн-карту распространения угря в Беларуси. В сборе информации о том, где живет эта редкая рыба, может помочь каждый. Места обитания угря можно нанести на карту по ссылке. Все наблюдения фильтруются по периодам: до 1955 года, с 1956 по 2008 год и с 2009 года до настоящего времени", - сказали в АПБ.

Угорь был распространен в Беларуси в реках и озерах бассейна Балтийского моря. Часть бессточных озер была зарыблена с 1956 по 2008 год, пока Беларусь имела возможность покупать личинок угря в европейских странах. Но и раньше эта рыба встречалась в полесских водоемах и заселяла бессточные водоемы благодаря умению перемещаться по влажной траве. "Потому для сохранения вида нам интересно собрать информацию о том, где и когда жили угри в Беларуси, где они живут теперь. Спросите своих отцов и дедов", - предложил директор АПБ Александр Винчевский.

Европейский угорь - единственный из 19 видов речных угрей, известных науке, обитающий во взрослом возрасте в пресных водоемах Европы. В 2008 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) включил угря в Красный список как вид, находящийся на критической грани исчезновения. Эти рыбы приплывают в Европу еще будучи личинками из Саргассова моря, живут тут 5-20 лет, а потом плывут обратно на нерест первый и последний раз в жизни. Чтобы доплыть до Беларуси, угорь преодолевает 9 тыс. км.

Его до сих пор ловят и употребляют в пищу. В Беларуси для этого нужно специальное разрешение, но бывают случаи незаконной ловли. "Каждый человек, который хочет сохранить европейского угря в наших водах, может рассказать другим о реальной угрозе потерять этот вид навсегда", - отметили в АПБ.

Онлайн-карта распространения угря в Беларуси создана по проекту АПБ "Сохранение лососей и европейского угря в Беларуси", который финансируется Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA) через коалицию "Чистая Балтика".-0-

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