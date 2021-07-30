В Беларуси предлагается принять дополнительные меры по повышению престижа срочной военной службы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается принять дополнительные меры по повышению престижа военной службы. Об этом шла речь сегодня на встрече главы государства Александра Лукашенко с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

На мероприятии в числе прочих выступил военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, который высказался о проблемных вопросах в военно-патриотической работе и предложил меры по ее совершенствованию.

Он констатировал, что далеко не все граждане видят свою роль в защите Отечества, а среди призывников порой наблюдаются иждивенческие настроения, когда молодые люди считают, что не они сами, а кто-то другой должен защищать Родину, проходя срочную службу.

"С такой тенденцией мириться нельзя. Одним из перспективных направлений такой работы является дальнейшее повышение в обществе престижа срочной военной службы. Важно понимать, что дело защиты Отечества - это не служба ради льгот и преференций, а священная обязанность каждого, кто называет себя гражданином своей страны. Вместе с тем человек, достойно исполнивший воинский долг, должен быть уверен в своей надежной социальной защищенности. Значительный пакет гарантий в социальной сфере для таких граждан уже введен и вступил в законную силу, но работа в данном направлении на этом не должна прекратиться", - заявил военком.

Следующая проблема, на которую обратил внимание Андрей Кривоносов, связана с уровнем эффективности преподавания учебного предмета "допризывная и медицинская подготовка". По его мнению, она не в полной мере соответствует современным требованиям. Поэтому материально-техническая база центров допризывной подготовки и школ требует качественного преобразования. "Что еще более важно - необходимо стопроцентное укомплектование педагогического состава кадрами из числа людей, убежденных и обладающих высоким уровнем профессионализма", - заявил военком.

Предлагается также сохранить и модернизировать действующую сеть территориальных центров допризывной подготовки.

Андрей Кривоносов обозначил и недостаток интересного контента на военно-патриотическую тематику. "В связи с этим считаю целесообразным предусмотреть в государственном бюджете расходы на разработку тематического контента и IT-платформ и оформить соответствующий государственный заказ", - сказал он.

Военком высказался и на тему реализации программы патриотического воспитания, разработка которой определена решением Всебелорусского народного собрания. "Очевидно, что намеченные планы очень масштабны. При этом не вызывает сомнений, что все задуманное получится. События прошлого года показали, что, несмотря на колоссальное внешнее давление, белорусский народ, руководимый сильным национальным лидером, оказался способен противостоять глобальным вызовам и сохранить по-настоящему суверенную и динамично развивающуюся страну. Это вселяет оптимизм и лишний раз убеждает, что любовь к Родине заложена в самом менталитете нашего народа, а затраченные усилия и финансовые вложения будут многократно оправданы", - уверен Андрей Кривоносов.-0-