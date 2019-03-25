В Беларуси предлагается расширить перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси перечень нарушений ПДД, которые могут фиксироваться камерами, предлагается расширить, сообщил на брифинге в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак.

В настоящее время камеры фиксируют только нарушения скоростного режима и правил остановки/стоянки. Вместе с тем можно было бы отслеживать и проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной или железнодорожного переезда, то есть все то, что несет повышенный риск для безопасности дорожного движения, отметил Андрей Рыбак.

По его словам, соответствующий законопроект будет, возможно, рассмотрен на весенней сессии.

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