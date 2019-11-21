В Беларуси предлагают освободить от госрегистрации некоторые маломерные суда

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется сократить количество маломерных судов, в отношении которых осуществляются административные процедуры. Это предусмотрено изменениями в указ об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которые вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документ приводится в соответствие с указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности". Госнадзор за безопасностью ориентирован на мероприятия технического (технологического, поверочного) характера и меры профилактического, предупредительного характера.

Предполагается исключить необходимость государственной регистрации и классификации, а также технического освидетельствования гребных, моторных маломерных судов, мощность двигателя которых не превышает пяти лошадиных сил, а также парусных маломерных судов длиной не более 5 м.

"Таким образом, сокращается количество маломерных судов, в отношении которых осуществляются административные процедуры. Предложения выработаны на основании многочисленных рабочих встреч с судовладельцами с учетом потенциальной опасности судов при эксплуатации", - говорится в обосновании.

Всего в стране насчитывается около 330 тыс. маломерных судов, из которых подлежат государственной регистрации и классификации более 150 тыс. По статистике, 95% аварийных случаев происходит с быстроходными маломерными судами. Для них требование государственной регистрации сохранится. Вместе с тем контроль будет осуществляться вне зависимости от этого.

Также предлагается расширить круг водных объектов для государственного надзора за судоходством и тем самым повысить безопасность пользования маломерными судами.

Меняются и некоторые определения терминов - они максимально приближены к соответствующему техническому регламенту Таможенного союза. Так, к категории маломерных в проекте относятся суда длиной не более 20 м и допустимым количеством людей на борту не более 12 человек.

Исключения составляют плавучие установки (купальни, доки, причалы и др), суда-амфибии, суда на воздушной подушке, суда, построенные или оборудованные для промыслового рыболовства, перевозки грузов, буксировки, проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических и иных работ, лоцманской и ледокольной проводки, защиты водных объектов от загрязнения и засорения. В перечне остаются суда, оборудованные для перевозки пассажиров. Таким образом, расширяется сфера их применения, что поспособствует развитию сферы услуг, туризма.

В документ внесены также нормы, учитывающие присоединение Беларуси к резолюции Рабочей группы по внутреннему водному транспорту Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН №40. ГИМС предлагается наделить полномочиями осуществлять выдачу, обмен, аннулирование и изъятие международных удостоверений на право управления прогулочным судном, а также выдачу их дубликатов. Определен порядок проведения совместных рейдов для выявления нарушений.

"Издание проекта позволит ГИМС больше ресурсов направлять на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности судоходства маломерных судов на внутренних водных путях, поверхностных водных объектах, что позволит снизить гибель людей", - отмечается в обосновании.

Изменение указа потребует корректировки Кодекса внутреннего водного транспорта Беларуси, а также Правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Замечания и предложения можно высказать по 5 декабря.-0-