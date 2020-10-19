19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают усовершенствовать предоставление господдержки при строительстве жилья. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Проект указа предусматривает дальнейшее совершенствование порядка и условий предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, а также урегулирование отдельных вопросов строительства гражданами такого жилья.

Принятие проекта будет способствовать дальнейшей систематизации мер государственной поддержки граждан при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, сокращения количества их жалоб и обращений, считают разработчики документа.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 19 по 30 октября.-0-