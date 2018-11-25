25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при строительстве жилья будут изменены подходы в архитектурной деятельности. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Кухарева, в вопросе строительства жилья существует три основных аспекта: цена, качество и недостаток этого самого жилья. "Мы в первую очередь видим свою задачу в том, чтобы увеличить объемы жилья. Также в соответствии с поручением главы государства мы самым серьезным образом изменим подходы в архитектурной деятельности. Жилье - это не только сам дом, но и прилегающая территория. Она должна быть комфортной для проживания. Для этого есть все возможности, но нет, к сожалению, творческого подхода - проектировщик пока не хочет встать на место человека, который там будет проживать", - сказал заместитель премьер-министра.

В этом году строительная отрасль обеспечит строительство 4 млн кв м жилья. "Это далеко не предел. На сегодняшний момент мы можем увеличивать объемы жилья. Для этого есть ряд направлений. Во-первых, в нашей отрасли прошла модернизация панельного домостроения. Панельное домостроение дает качественное и более дешевое жилье, в отличие от других методов строительства. Также значительно снижается сроки", - отметил Владимир Кухарев.

Новое направление деятельности в панельном домостроении - это индивидуальное жилье. "Мы видим сегодня очень большой спрос со стороны населения на индивидуальное жилье. Главой государства даны поручения по обеспечению домостроительных комбинатов необходимыми земельными участками, которые у нас находятся в большом количестве во всех населенных пунктах. Также мы видим задачу по переходу на увеличение потребления электроэнергии. С учетом ввода в эксплуатацию атомной станции у нас будет возможность обеспечивать электроэнергией в достаточном количестве отопление жилья, мы сейчас совместно с Министерством энергетики отрабатываем вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе и в ночное время", - проинформировал он.-0-