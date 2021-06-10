10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прием документов в вузы начнется 20 июля, сказала сегодня журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году 20 июля начинается подача документов на бюджетную и платную формы обучения для лиц, которые будут сдавать внутренние вступительные испытания", - сказала Ремма Герловская.

Консультант отметила, что также есть определенные особенности в сроках приема. "Они связаны с приемом на дневную форму на сельскохозяйственные специальности. Общие сроки приема документов заканчиваются 26 июля, а для тех, кто будет подавать документы на сельскохозяйственные специальности на дневную форму, - 28 июля. Такая же ситуация и с подачей документов на платную форму обучения. 9 августа закончится прием документов абитуриентов, поступающих на платной основе, а для абитуриентов, которые выбирают для себя сельское хозяйство - 10 августа", - добавила она.

Зачисление на бюджет планируется провести до 5 августа, а закончить вступительную кампанию в вузы - 11 августа зачислением на платную форму.

"В этом году 50 учреждений высшего образования осуществляет прием более чем по 340 специальностям, открыто более 20 новых специальностей в вузах, из них четыре являются абсолютно новыми", - подчеркнула Ремма Герловская.-0-

Документы в профессионально-технические учреждения образования можно подавать с 15 июня