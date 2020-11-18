В Беларуси принята новая госпрограмма "Обустройство военных городков"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная программа "Обустройство военных городков" на 2021-2025 годы утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление от 16 ноября 2020 года №653 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят для приведения в надлежащее состояние материально-технической базы и элементов благоустройства в военных городках Вооруженных Сил Беларуси.

Программа разработана с учетом приоритета военной сферы национальной безопасности и направлена на поддержание уровня оборонного потенциала, соответствующего возможностям государства и достаточного для решения задач мирного и военного времени. Среди задач - обеспечение мероприятий по расквартированию войск, создание условий для высокой боевой и мобилизационной готовности воинских частей и обеспечение повседневной деятельности и быта военнослужащих.

Финансирование мероприятий госпрограммы планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета. Всего запланировано направить почти Br84 млн, в том числе в 2021 году - Br15,2 млн, в 2022-м - Br16,4 млн, в 2023 году - Br16,8 млн, в 2024-м - Br17,6 млн и в 2025 году - Br17,9 млн. Эти объемы могут корректироваться в установленном законодательством порядке.

Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство обороны. Ведомству предстоит формировать и представлять годовые (итоговые) отчеты о результатах ее реализации, осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств, а также обеспечивать выполнение сводного целевого и целевых показателей программы и выполнять другие функции в соответствии с законодательством.-0-