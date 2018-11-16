16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты меры по улучшению качества оказания наркологической помощи несовершеннолетним. Это предусмотрено постановлением Минздрава №57 от 25 июня, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Минздраве, принятие постановления будет способствовать улучшению качества оказания наркологической помощи несовершеннолетним, потребляющим психоактивные вещества, повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с ними.

В инструкции, которая утверждена этим постановлением, установлен четкий алгоритм действий медработников организаций здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь, в том случае, когда получена информация о несовершеннолетних, потребляющих наркотики, психотропы и др. Прописаны мероприятия, касающиеся индивидуальной профилактической работы с ними, определен критерий эффективности этой работы. Ранее эти вопросы были регламентированы в недостаточной степени.

При подготовке постановления использовался опыт региональных наркологических служб, кафедр психиатрии и наркологии высших медучреждений образования, а также международные подходы.

Постановлением также утверждена инструкция о порядке организации деятельности кабинета для оказания наркологической помощи несовершеннолетним в организациях здравоохранения.-0-