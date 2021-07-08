В Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных лиц - КГБ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий личности участников (зарегистрированных в деструктивных чатах - Прим. БЕЛТА) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - сказал Константин Бычек.

По его словам, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. "Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу Президента понесут ответственность", - добавил представитель КГБ.-0-