В Беларуси проходит учение войск связи

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время оперативно-специального учения войск связи подразделения выполняют учебно-боевые задачи в нескольких областях Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Для обеспечения устойчивого управления ВВС и войсками ПВО развернута система связи и радиотехнического обеспечения: оборудованы десятки полевых узлов связи, организованы и устойчиво функционируют более 30 радиорелейных линий связи, обеспечивают передачу потоков информации 15 привязок волоконно-оптических линий связи протяженностью 45 км.

"В общей системе управления авиацией, развернутой на 4 полигонах, подразделения 56-го отдельного полка связи 23 сентября обеспечивали работу авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации при нанесении бомбовых ударов по районам и целям на территории 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО и сопровождали высадку десанта на полигоне Брестский. Работа связистов командованием ВВС и войск ПВО оценена на отлично", - рассказал командир 56-го отдельного полка связи полковник Андрей Савченко.

Личный состав полка связи продолжает выполнять учебно-боевые задачи по обеспечению устойчивой работы каналов и линий связи, обмену открытой и закрытой информацией с использованием всех видов связи.-0-