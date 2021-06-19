В Беларуси проходит второй день ЦТ по русскому языку

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит второй день централизованного тестирования по русскому языку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно испытание начинается в 11.00. Всего на ЦТ по русскому языку в этом году зарегистрировано более 50,8 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день прохождения испытания не явились 1159 абитуриентов.

Абитуриентам запрещено проносить с собой мобильный телефон и другие гаджеты. Об этом им постоянно напоминают перед входом в аудиторию. Нарушители удаляются и не будут иметь возможности пройти ЦТ по предмету в этом году. Как сообщалось, за мобильный телефон с ЦТ по белорусскому языку и в первый день сдачи испытания по русскому языку удалены по одному абитуриенту, еще один удален за работу с тестом по окончании времени.

В пунктах проведения ЦТ в необходимом количестве имеются средства для дезинфекции рук и соблюдаются требования социального дистанцирования. При наличии признаков недомогания абитуриентам рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти ЦТ в резервные дни.

ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 2 по 9 июля.-0-