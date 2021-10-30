В Беларуси прокомментировали шараханье Украины в вопросе импорта электроэнергии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По вине своего политического истеблишмента Украина идет по спирали саморазрушения. Такое мнение высказал Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время стрима в том числе обсуждалась неоднозначная ситуация в вопросе возможного импорта Украиной электроэнергии из Беларуси. Из Киева в этом плане то и дело поступает противоречивая информация.

"Позиция Беларуси абсолютно логична и солидарна. Она касается прежде всего простых людей. Одно дело - общение на уровне людей, граждан, и другое - это отношения на межгосударственном уровне. Мы занимаем позицию как раз таки основанную на здравом смысле. Другой вопрос, что мы не можем навязать его силой. Если правительство Украины пытается блокировать (поставки электроэнергии. - Прим. БЕЛТА) и работают против благополучия собственных граждан, к сожалению, это пока есть реальность. И мы вынуждены с ней согласиться, потому что наша внешняя политика основана на важном принципе невмешательства в дела суверенных государств. Как только к нам обратятся реально за помощью, мы ее, естественно, окажем. Потому что это братская, близкая нам страна", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, пока из-за, прежде всего, политического истеблишмента этой страны, Украина идет по спирали саморазрушения. "Я надеюсь, что в конечном итоге где-то этот процесс будет остановлен", - отметил парламентарий.

Он также констатировал, что в свое время, еще до "майдана" в Украине произошел незаметный перехват власти, была изменена повестка дня, приоритеты, которые были предложены украинскому обществу. Однако это было сделано без глубокого анализа. "И в результате это привело к тому, что мы видим сейчас. Это деградация всех государственных структур, экономики. В общем-то очень тяжелая. И я не могу легко говорить об этом, потому что действительно беда", - заявил депутат.

Как сообщалось БЕЛТА 28 октября, ожидалось, что Киев с 1 ноября возобновит импорт белорусской электроэнергии. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на опубликованные на сайте "Укрэнерго" результаты аукциона, который состоялся 27 октября. Украинская госкомпания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Беларуси. Украинская компания "Электро Комьюнити" приобрела еще 15 МВт.

До этого в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявляли, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Беларуси, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Позже, однако, ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергосбытовой компании "Центрэнерго" хватит лишь на пять-шесть дней работы.

Наконец, 30 октября, как сообщает ТАСС, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Украина все же не ждет возобновления поставок электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября. "Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", - написал он в своем Telegram-канале.

Андрей Герус также привел данные Министерства энергетики Украины о том, что на складах семи украинских теплоэлектростанций - Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Углегорской, Трипольской, Славянской - отсутствуют гарантированные запасы угля, которые они должны иметь по условиям на ведение лицензионной деятельности. "Всего на складах ТЭС и ТЭЦ на вчера было 675 тыс. тонн угля", - уточнил он.

Генерирующая компания "Интер РАО" 28 октября сообщила, что в настоящее время не ведет каких-либо переговоров с украинской стороной о возобновлении экспорта электроэнергии.

Ранее глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец выразил мнение, что Украина из-за дефицита угля и газа столкнется с серьезными проблемами в текущем отопительном сезоне - веерным отключением электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности.

На неделе на данную тему высказывался и Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с медиками в Лиде. Главу государства попросили прокомментировать возможность продажи электроэнергии в Литву и Украину, где сейчас возникла в этом потребность.

Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь всегда готова помочь своим соседям. Поступить иначе, по его словам, было бы подло, какую бы политику они ни вели в отношении Беларуси. "Людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране", - сказал он.-0-