В Беларуси протестируют работу ID-карт перед их официальным вводом

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси тестируют работу ID-карт и считывателей, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации и связи.

Предприятие "Криптотех" выпустило макеты ID-карт для тестирования рабочих мест и интеграции информационных систем с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. Макеты ID-карт переданы в Минсвязи для передачи заинтересованным госорганам и организациям.

С учетом ограниченного количества образцов ID-карты будут выдаваться исключительно для тестирования готовности рабочих мест, которые взаимодействуют с Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системой.

Негосударственные организации могут обратиться за образцами идентификационных карт напрямую в "Криптотех".

ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Их выдача планируется в Беларуси с 1 января 2021 года. ID-карта будет представлять собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.-0-