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30 марта 2020, 15:00

В Беларуси проведено более 30 тыс. тестов на коронавирус

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30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сегодня проведено более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", - отметили в пресс-службе.

За минувшие сутки госпитализированы 110 человек, выписаны 144, в том числе те, кто имел контакты с носителями инфекции.

В настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.-0-

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"Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть выздоровевшие - и это хороший знак. Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей", - сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

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