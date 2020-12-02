В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление правового обеспечения Министерства обороны с 7 по 18 декабря проведет правовой мониторинг военного законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Специалисты проанализируют практику применения Положения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве, утвержденного постановлением Совета Министров от 4 ноября 2019 года №741.

"В этот период желающие могут подать предложения, связанные с организацией и проведением призыва граждан на срочную военную службу (службу в резерве). Предложения можно направить по адресу upo@mod.mil.by с пометкой "правовой мониторинг". В ходе правового мониторинга ответы на направленные в адрес Министерства обороны предложения даваться не будут", - рассказали в Минобороны.

После детального анализа поступившие предложения могут быть использованы для улучшения эффективности регулирования общественных отношений в сфере призыва.-0-