В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением правового обеспечения Министерства обороны с 12 по 23 апреля проводится правовой мониторинг военного законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В рамках указанного мероприятия анализируется практика применения: закона от 5 ноября 1992 года №1914-XII "О воинской обязанности и воинской службе", закона от 4 января 2010 года №100-З "О статусе военнослужащих".

При наличии предложений, связанных с исполнением гражданами Беларуси воинской обязанности путем прохождения воинской службы, а также деятельностью в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, просьба направить их в период проведения правового мониторинга по адресу электронной почты upo@mod.mil.by с пометкой "Правовой мониторинг".

"При формировании предложений по введению новых, существенно меняющих существующие подходы мероприятий, просим учитывать финансовые и организационно-правовые возможности государства и Вооруженных Сил. В ходе правового мониторинга ответы на направленные в адрес Министерства обороны предложения даваться не будут", - отметили в ведомстве.

После детального анализа поступивших предложений последние могут быть использованы для улучшения эффективности регулирования общественных отношений в указанной сфере посредством внесения изменений в вышеуказанные законодательные акты.-0-