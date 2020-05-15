15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают более 108 тыс. многодетных семей, больше всего их насчитывается в Брестской области. Об этом сообщила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню семей.

В Беларуси в 2019 году создано 62,7 тыс. новых семей. Как и во многих европейских государствах, в Беларуси женщины и мужчины стали позже вступать в брак и откладывать рождение первенца. Но при этом из 87,6 тыс. детей, рожденных в 2019 году, более 61% малышей уже не первые в семье. Чаще всего мамами становятся женщины 25-29 лет, но и растет рождаемость у женщин в возрасте 40-44 года.

"По состоянию на 1 мая 2020 года в стране проживают более 108 тыс. многодетных семей. По данным переписи 2009 года, их численность составляла 62,5 тыс. Подавляющее большинство семей имеют троих детей - это более 85 тыс. семей, четверых - 15 тыс. семей, пятерых и более - около 8 тыс. семей", - рассказала Марина Артеменко.

Самая многодетная область - Брестская. Здесь проживают 22,5 тыс. многодетных семей, в том числе в Ивацевичском районе - семья с 13 детьми. Для сравнения: в столице проживают чуть более 15 тыс. таких семей. В целом, отметила Марина Артеменко, традиция многодетности постепенно возрождается, и развиваются отношения в таких семьях в условиях индустриального и постиндустриального общества.

Марина Артеменко

Более 94% женщин, имеющих детей, заняты в экономике. Но при этом они же несут основную нагрузку по уходу за детьми. Интересные данные показало национальное исследование "Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов" по международной методологии "Поколение и гендер". Нет ничего удивительного в том, что женщины активнее вовлечены во все виды деятельности, связанные с уходом за детьми. Но при этом укладывают детей спать 54% мужчин и 53% женщин, с домашними заданиями школьникам активно помогают 57% отцов и 52% матерей. Достаточно равномерно между родителями разделяются обязанности, связанные с играми с детьми и проведением досуга вместе с детьми: 82% мужчин и 75% женщин отметили, что они с партнером выполняют эти обязанности примерно одинаково.

Марина Артеменко привела также данные многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин (МИКС 6), проведенного Национальным статистическим комитетом в 2019 году. Эти данные подтверждают тренд вовлечения отцов в образование их детей, подготовку к школе малышей в возрасте 3-4 лет. Так, с 75% детей отцы гуляли, обучали, читали книги, рассказывали сказки или пели песни. По сравнению с данными МИКС 4 (2012 год) эта цифра возросла на 7%. "Есть план провести вторую волну исследования "Поколение и гендер", чтобы увидеть, каков новый прогресс в вовлечении отцов в воспитание детей. Мы видим, что общество заинтересовано в этом", - сказала Марина Артеменко.

"Для повышения вовлеченности отцов в воспитание детей в 2019 году в Трудовой кодекс внесены изменения (вступили в силу с 28 января 2020 года). Одно из важных новшеств - это введение отцовского отпуска при рождении ребенка. Наниматель обязан предоставить такой отпуск по желанию работника сроком до 14 дней в течение 6 месяцев после рождения ребенка", - напомнила представитель Минтруда.

Кроме того, в ТК включены такие нормы, как право выбора трудового отпуска в летнее время у отцов (отчимов), воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, предоставление отцу (отчиму), воспитывающему двоих и более детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) права использования трудового отпуска до истечения шести месяцев работы у нанимателя, а также распространение гарантий, предусмотренных для работающих женщин-матерей, на работающих одиноких родителей (то есть и отцов тоже). Для совмещения профессиональных и родительских функций в ТК включена глава "Дистанционная занятость".

И это уже не говоря о целой системе правовых и социально-экономических элементов поддержки семей при рождении и воспитании детей: от системы государственных пособий до программы "Семейный капитал". Но немаловажное значение придается и повышению престижа большой семьи, ценности брачных уз. Проводится республиканский конкурс "Семья года". В октябре 2019 года состоялся уже четвертый по счету, в нем приняли участие семь семей - победителей региональных этапов конкурса. Активно пропагандируются такие примеры супружеских отношений. Кстати, органами загса проведено более 1,6 тыс. свадебных юбилеев, из них 611 серебряных и 570 золотых. Это браки, в которых супруги совместно прожили 25 и 50 лет соответственно. "Важно, чтобы семья в обществе позиционировалась как основа жизненного успеха. В иерархии ценностей семья стоит на первом месте. Приведу пример: в рамках исследования "Поколение и гендер" наиболее высокие оценки субъективного счастья получены среди респондентов, имеющих супруга и детей. Поэтому мы уделяем большое внимание повышению престижа семьи, особенно многодетной", - подчеркнула Марина Артеменко.-0-

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