5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни открытых дверей прошли 3 апреля в двух ведущих белорусских вузах, которые готовят кадры для атомной отрасли, - Белорусском государственном университете и Белорусском национальном техническом университете. Эти встречи с представителями атомной отрасли состоялись при поддержке госкорпорации "Росатом", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

На мероприятиях абитуриенты узнали о преимуществах, которые дает атомное образование, и перспективах карьерного роста в этой сфере. Также в вузах сотрудниками Информационного центра по атомной энергии города Минска были организованы интерактивные площадки, где можно было познакомиться с устройством и принципом работы атомных станций, совершить виртуальную экскурсию по Белорусской АЭС и поучаствовать в викторинах и интерактивах по теме мирного использования атомных технологий.

Гостем БНТУ был директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Василий Полюхович. Во время встречи глава ведомства отметил, что развитие атомной отрасли является стратегическим направлением для Беларуси. Во многом успех здесь зависит от качественной подготовки высококвалифицированных кадров. "В последние несколько лет в Беларуси растет интерес к атомным профессиям. Готовить кадры для атомной отрасли Беларусь начала в 2008 году, и за это время получили образование в данной сфере порядка 1 тыс. специалистов. Программа подготовки постоянно совершенствуется и расширяется, совсем недавно в БНТУ, например, открылась новая специальность - "проектирование и эксплуатация АЭС". Созданная система подготовки кадров способна обеспечить необходимыми специалистами все организации отрасли, а также безопасную эксплуатацию Белорусской АЭС, - отметил Василий Полюхович. - Мы понимаем, что квалифицированные кадры - это ценность на все времена. Отмечу, что специальность атомщика востребована и престижна не только в нашей стране, но и за рубежом. Нельзя исключать, что в скором будущем белорусские специалисты будут достойно представлять страну на площадках атомных станций по всему миру".

Основная часть выпускников, окончивших атомную школу, распределяется на Белорусскую АЭС. Также среди работодателей - тепловые электростанции, Госатомнадзор, Национальная академия наук, "Белнипиэнергопром", Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, "Атомтех", частные предприятия.

Начальник отдела учебно-методологического обеспечения учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС Георгий Шпунтов рассказал о процессе обучения для атомщиков. "Подготовка специалистов-атомщиков особая, она включает не только точные науки, но и логическую подготовку, обучение самостоятельности в принятии решений и одновременно умению работать в команде. Можно сказать, что учеба продолжается в течение всей трудовой деятельности. Для постоянного повышения квалификации специалистов на БелАЭС введен в эксплуатацию учебно-тренировочный центр, где установлены полномасштабный тренажер для обучения персонала блочного пульта управления и другие локальные тренажеры. Организована система постоянного повышения квалификации с привлечением возможностей наших зарубежных партнеров", - отметил Георгий Шпунтов.

Белорусская АЭС активно сотрудничает с профильными вузами страны по подбору будущих специалистов и с этой целью предоставляет возможности для прохождения производственной и преддипломной практики в подразделениях АЭС. Студенты старших курсов белорусских вузов регулярно проходят производственную практику в реальной рабочей среде Белорусской АЭС, защищают дипломные работы по тематике, связанной с ядерной энергетикой; выпускники охотно получают распределение на АЭС.

Многие работники БелАЭС прошли стажировку на действующих атомных станциях в России. Длительность таких стажировок достигала двух месяцев, чтобы белорусские специалисты в полной мере смогли перенять опыт коллег. "В России накоплен колоссальный опыт по безопасному использованию атомной энергетики, и мы всегда открыто готовы им делиться, - отметил вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. - Кроме того, Беларусь как страна, ставшая на путь развития атомной энергетики, отлично осознает важность самостоятельной подготовки кадров для атомной отрасли. Я могу оценить высокий профессионализм коллег, с которыми мне довелось работать на площадке БелАЭС. Уверен, что опыт нынешних и будущих белорусских атомщиков и в целом тех, кто решит связать свою карьеру с ядерными технологиями, будет востребован не только в своей стране, но и на международном уровне. Например, только "Росатом" сегодня строит 35 блоков в 12 странах. Так что спрос на атомные кадры был и будет всегда".-0-