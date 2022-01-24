24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет наркопреступность среди несовершеннолетних. На этот негативный факт обратил внимание генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По проблемным вопросам, которые касаются работы правоохранительного блока, отмечен ряд моментов, на которые мы отреагировали и держим их на постоянном контроле. Они у нас вызывают обеспокоенность. Речь идет об определенных тенденциях, связанных с наркопреступностью. Президенту доложено о том, что в прошлом году погибло гораздо больше людей от передозировки. Почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. И почти в 2,5 раза больше привлечено к ответственности несовершеннолетних. Это для нас очень тревожная цифра. И мы уже выработали комплекс мер совместно с нашими коллегами, будем решать эти проблемы", - рассказал Андрей Швед.

Говоря о возросших цифрах, он отметил, что, с одной стороны, повысилась эффективность работы правоохранительного блока - на 31% больше выявлено наркопреступлений. "Во-вторых, здесь вопрос не только работы правоохранительного блока. Я вижу основную проблему в профилактике (недостаточной работе в этом направлении. - Прим. БЕЛТА). В свое время глава государства дал поручение провести системную работу. И вот в этом вопросе я вижу, что ослаблена деятельность как правительства, так и ряда министерств и ведомств. Нужно еще раз идти в школы, еще раз проводить широкую информационную кампанию о том, что наркопотребление - это путь в один конец", - заявил генпрокурор.-0-