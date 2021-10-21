21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа, сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в лесу вблизи въезда на полигон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады осматривают и изымают костные останки и другие предметы из вскрытой ямы-могилы времен Великой Отечественной войны - места массового захоронения мирных жителей и военнослужащих, установленного при расследовании уголовного дела о геноциде.

"Прибыв на это место, думаешь о том, что нет таких слез, их не хватит не только нынешнему, но и будущим поколениям белорусов и всех людей мира для того, чтобы оплакать эту боль. То, что мы видим, геноцид советского народа, геноцид белорусского народа. И мы сегодня ответственны за то, чтобы было установлено, в том числе и на законодательном уровне, то, что в отношении белорусского народа, жителей других национальностей, которые проживали на территории БССР, совершался геноцид. Инициатива Генеральной прокуратуры услышана депутатами, и сегодня в достаточной степени готовности проект законодательного акта, который признан стать политическим, правовым и моральным документом, законом, который осуждает геноцид белорусского народа, признает геноцид белорусского народа", - сказала Лилия Ананич.

По ее словам, законодатели считают: нужно довести до конца уголовное дело и установить все факты геноцида советского и белорусского народа на территории Беларуси. Парламентарии в законе также видят необходимым прописать ответственность за отрицание геноцида советского и белорусского народа, в том числе с использованием интернета. "Не можем сегодня мы, белорусы, допускать того, чтобы историческая память искажалась и чтобы даже в мыслях у кого-то было отрицать вот этот зловещий факт. Для чего это надо в мировом контексте? Признание геноцида белорусского народа, на наш взгляд, это важнейший шаг для того, чтобы укреплять правовую архитектуру той исторической памяти, - добавила парламентарий. - Мы сегодня должны делать вот эти правовые шаги и доказывать на всех уровнях, на всех площадках свое право сохранять историческую память. И, конечно, поклон всем, кто сегодня занимается такой работой, кто находит эти захоронения, кто призывает нас помнить. Будем помнить и законодательно обязательно закрепим это".

При расследовании уголовного дела о геноциде Генпрокуратура получила сведения о наличии не менее семи мест массового захоронения жителей вблизи урочища Уручье. Согласно архивным сведениям, количество погребенных там с 1941-го по 1944 год - свыше 38 тыс. человек. Тщательный анализ полученной следствием информации из различных источников позволил обнаружить в лесу вблизи въезда на полигон одно из таких мест. Там могут находиться останки более 8 тыс. человек. Продолжаются раскопки, следственные действия. Раскопки будут вестись, пока не будут установлены все обстоятельства происходивших тут в годы войны зверств.-0-