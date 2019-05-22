В Беларуси разработали устройство, помогающее сохранять органы для трансплантации более длительное время

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали устройство, которое позволяет сохранять органы для трансплантации более длительное время, сообщил журналистам директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо во время выездного пресс-мероприятия в центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим колоссальную работу по созданию новых систем, которые позволяют улучшать качество трансплантологической помощи", - сказал Олег Руммо. Он рассказал об устройстве, разработанном совместно с резидентом ПВТ, которое позволяет сохранять органы для трансплантации более длительный период. Благодаря этой технологии нивелируются те последствия, которые возникают в связи с их изъятием, транспортировкой. Таким образом, проводится своеобразное лечение органа: за счет улучшения его качества, свойств снижается риск осложнений, которые могут быть после операции.

Олег Руммо

Разработка была продемонстрирована главе государства Александру Лукашенко во время его посещения государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий".

Еще одна совместная с ПВТ разработка связана с автоматизацией процесса подбора реципиентов для трансплантации органов.

В минском НПЦ активно работают над развитием клеточных технологий. Речь идет об использовании различных клеточных продуктов в лечении как тяжелых пациентов с печеночной недостаточностью, так и пациентов с сахарным диабетом. Эти технологии широко используются в онкогематологии для лечения пациентов со злокачественными заболеваниями крови.

Кроме того, реализуется инновационный проект, связанный с созданием банка стволовых клеток, клапанов и сосудистых аллографтов. Буквально недавно за выполненную часть этого проекта авторский коллектив Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии награжден премий ФПБ.

Минские медики совместно со словацкими коллегами сейчас ищут вариант применения аддитивных технологий (3D-печати) для помощи конкретному пациенту.-0-