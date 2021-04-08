В Беларуси реализуют пилотный проект по нормативному финансированию спортшкол

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров поручил реализовать в 2021 году пилотный проект по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, находящихся в подчинении Ветковского, Кобринского, Молодечненского и Логойского райисполкомов, Минского облисполкома. Соответствующее постановление Совмина от 7 апреля 2021 года №200 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего в пилотном проекте участвуют 10 специализированных учебно-спортивных учреждений.

Объем бюджетных средств на реализацию проекта рассчитывается исходя из базовых нормативов бюджетной обеспеченности расходов на спортивную подготовку одного спортсмена-учащегося по виду спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, а также показателей численности спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без платы, доводимых до таких спортшкол местными исполнительными и распорядительными органами. Всего предусмотрена подготовка по 22 видам спорта.

Местные Советы депутатов вправе увеличивать объем бюджетных средств при наличии источников финансирования.

Министерству спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов поручено утвердить Инструкцию по апробации нормативного финансирования специализированных учебно-спортивных учреждений в 2021 году, а также до 1 марта 2022 года представить в Совмин отчет о результатах проекта.

Брестскому, Гомельскому и Минскому облисполкомам необходимо обеспечить реализацию пилотного проекта, проводить мониторинг и представить в Минспорт отчеты о его выполнении до 20 июля 2021 года и 10 февраля 2022 года.

Минскому облисполкому, районным исполкомам нужно довести до ДЮСШ, СДЮШОР, участвующим в проекте, показатели численности спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без платы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-