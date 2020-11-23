В Беларуси реализуют проект по уничтожению непригодных пестицидов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси реализуют проект международной технической помощи "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Беларуси, ГЭФ-6", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Тема стойких органических загрязнителей актуальна во всем мире, поскольку они представляют серьезную угрозу для человека и экологии. В Беларуси значительная часть СОЗ - полихлорированные бифенилы - содержится в старом электротехническом оборудовании, например, в трансформаторах и конденсаторах, произведенных еще в Советском Союзе. Сегодня в стране насчитывается более 500 предприятий - собственников, оборудования, содержащего ПХБ. Его общий вес - более 3 тыс. т. Кроме того, большую угрозу представляют непригодные пестициды, которые хранятся на складах преимущественно сельскохозяйственных организаций либо захоронены в подземных хранилищах", - рассказали в Минприроды.

Беларусь с 2004 года является стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Этот документ определяет международные требования по обращению с СОЗ.

Как подчеркнул во время установочного семинара для участников проекта заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, Беларусь последовательно выполняет взятые на себя обязательства. "Это прежде всего вывод из эксплуатации оборудования, содержащего ПХБ, к 2025 году и его экологически безопасное обезвреживание к 2028 году. Очередной шаг на пути к этой цели - реализация проекта международной технической помощи", - отметил он.

Одна из главных целей проекта - экологически безопасное уничтожение имеющихся в Беларуси запасов СОЗ и развитие потенциала в области устойчивого управления ими.

В 2021 году будет вывезено около 700 т непригодных пестицидов, хранящихся на складах сельскохозяйственных организаций Витебской и Гродненской областей. Исполнитель услуг обеспечит переупаковку, трансграничную перевозку и экологически безопасное уничтожение этих опасных отходов.

Проект международной технической помощи "Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Беларуси, ГЭФ-6" реализуется Минприроды совместно с Программой развития ООН в Беларуси и финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

Непригодные пестициды - опасные отходы в виде средств защиты растений, запрещенных к использованию, с истекшим сроком годности или пришедших в негодность при других обстоятельствах. Некоторые их виды (например, хлорорганические и ртутьсодержащие) относятся к стойким органическим загрязнителям и запрещены к применению Стокгольмской конвенцией о СОЗ. Непригодные пестициды представляют реальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека, характеризуются высокой токсичностью, способностью накапливаться в тканях живых организмов и переноситься на большие расстояния.-0-