В Беларуси с 1 февраля вырастут пособия на детей до 3 лет

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 февраля вырастет размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в связи с ростом среднемесячной заработной платы работников в республике за предшествующий квартал, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка увеличивается с Br376,11 до Br405,48, на второго и последующих - с Br429,84 до Br463,4, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - с Br483,57 до Br521,33.

Данные размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будут действовать до 31 июля текущего года включительно. Эти выплаты пересчитываются дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа.-0-