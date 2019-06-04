В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 случаев кори

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Минске выявлено 24 случая, в Гомельской области - 21, Гродненской - 29, Брестской - 17, Витебской - 20, Минской - 14, Могилевской - 3 случая.

Что касается Гродно, с мая здесь зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори. Первый - у гражданки Азербайджана, прибывшей в город в конце апреля. Она не имела сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи связаны с этим завозным.

Заболевание у всех пациентов протекало в легкой и средней форме. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

В Минздраве добавили, что ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.

Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов вируса может в ближайший период увеличиться. В связи с этим специалисты напоминают: если вы не знаете о своих прививках против кори и планируете поездки за пределы Беларуси, целесообразно уточнить прививочный статус в поликлинике по месту жительства и при необходимости сделать прививку. Если возвратившись из поездки за границу заметите симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), немедленно обратитесь к врачу и акцентируйте его внимание на том, что недавно вернулись из зарубежных стран.-0-