В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 20 мая 2021
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:22 Две легковушки столкнулись в Минске - один водитель в больнице Происшествия
15:20 Пьяный водитель скрылся с места смертельного ДТП в Минском районе - расследование завершено Происшествия
15:17 Дрожжа: рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам Экономика
15:15 В пандемию приобретен колоссальный опыт обеспечения медизделиями, критически важными товарами - Мясникович Общество
15:14 Реализация ЦУР способствует решению ключевых задач евразийской интеграции - Мясникович Политика
15:09 Союз юристов объявил акцию "Соберем подарки вместе!" для детей-сирот в Минске Регионы
15:07 ЕАЭС выдержал испытание на прочность в условиях коронавирусной пандемии - Лавров Политика
15:07 В Санкт-Петербурге пошел красивый дождь из искр Калейдоскоп
15:06 Любые антикризисные инициативы должны быть согласованными и не затрагивать аспекты национального суверенитета - Лавров Политика
15:06 Легковушка и троллейбус столкнулись в Гродно Происшествия
15:03 В двух медучреждениях республиканского подчинения сменились руководители Общество
14:57 В Пуховичском районе 25 мая пройдут учения спасателей по ликвидации ЧС на промышленном объекте Регионы
14:54 Экспорт белорусских товаров в Великобританию через БУТБ вырос в 13 раз Экономика
14:48 В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза Общество
14:43 Макей рассказал, от чего зависит будущее Беларуси Политика
14:39 "Не просто очередная конференция в ZOOM" - Макей заявил о запуске нового многостороннего процесса Политика
14:37 Гродненские таможенники выявили схему незаконного ввоза полуприцепов в ЕАЭС Происшествия
14:31 До 2 лет лишения свободы грозит витебчанину за оскорбление Президента в соцсети Происшествия
14:13 Франция сняла некоторые коронавирусные ограничения В мире
13:59 Бурого медведя заметили в биосферном резервате "Прибужское Полесье" Регионы
13:58 Зоологический музей БГУ примет участие в акции "Ночь музеев" Афиша
13:56 СК отмечает увеличение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Происшествия
13:52 Брестская область и Пакистан нацелены развивать межрегиональное сотрудничество Регионы
13:51 В БГУ определили лучших географов среди школьников Беларуси Общество
13:46 В Минске будут совершенствовать систему местного самоуправления Регионы
13:24 Более тысячи танцоров примут участие в фестивале "Карагод сяброў" в Борисове Афиша
13:23 Андрейченко проведет 21 мая личный прием граждан Регионы
13:22 Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:09 Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида Общество
13:07 Брестчанин в интернете разжигал социальную вражду и демонстрировал нацистскую символику Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
20 мая 2021, 14:48

В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза

Фото из архива
Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно в стране регистрируется около 2 тыс. случаев заболеваний лайм-боррелиозом и более 100 случаев - клещевым энцефалитом. С января по апрель этого года среди жителей страны уже зарегистрировано несколько случаев клещевого энцефалита, а также более 100 случаев лайм-боррелиоза. По данным результатов лабораторного исследования, проведенного в регионах в 2020 году, каждый четвертый клещ заражен боррелиями, более 9,6% исследованных клещей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита.

С начала года за медицинской помощью в организации здравоохранения обратились более тысячи человек, укушенных клещами. Чаще всего нападение членистоногих отмечалось в сельской местности, на дачных участках (38% от общего числа пострадавших) и в лесной зоне (36%). Также клещи нападали на территории жилой застройки и парковых зон городов (3%).

Специалисты отметили, что надежно защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки, против лайм-боррелиоза вакцина не разработана. В Беларуси зарегистрированы и разрешены к применению две вакцины против клещевого энцефалита: "Энцевир" и "Клещ-Э-Вак".

Курс профилактической иммунизации против клещевого энцефалита состоит из 2 прививок, выполняемых с интервалом 1-7 месяцев. Завершить курс вакцинации (две прививки) необходимо не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. Для экстренной профилактики при начале прививок в весенне-летнее время интервал между вакцинациями может быть сокращен до 14 дней. Для поддержания иммунитета рекомендуется через год после завершения курса вакцинации сделать ревакцинацию, в дальнейшем ее необходимо проводить каждые 3 года.

Для предотвращения укусов клещей медики рекомендуют соблюдать правила личной защиты: носить закрывающую все участки тела одежду и головные уборы (для работающих - специальную защитную одежду), применять акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения, каждые два часа проводить само- и взаимоосмотры при пребывании в лесу, обращая особое внимание на швы, карманы, складки.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь по его удалению. Если такая возможность отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием специализированных устройств промышленного изготовления, нитяной петли или тонкого пинцета. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.

Затем следует незамедлительно (в первые 72 часа после укуса клеща) обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения профилактического лечения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни клещи
Новости рубрики Общество
Михаил Мясникович. Фото из архива В пандемию приобретен колоссальный опыт обеспечения медизделиями, критически важными товарами - Мясникович
Фото из архива В двух медучреждениях республиканского подчинения сменились руководители
Фото БГУ В БГУ определили лучших географов среди школьников Беларуси
Фото из архива Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида
На месте происшествия. Фото СК Направляли самолет до самого столкновения - известны первые данные расшифровки черных ящиков Як-130
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с COVID-19, выписан 1531
Главное
Во время совещания Лукашенко - руководству Минска: должны опережать запросы населения или оперативно реагировать
"Это действительно совершившие подвиг люди" - Лукашенко о погибших в Барановичах летчиках
Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 90% площадей
Машино-место в подарок в Minsk World! Акция для покупателей квартир в готовом доме "Волна"!
Топ-новости
Лукашенко поручил руководству Минска внести к 1 августа решения по долгостроям
Направляли самолет до самого столкновения - известны первые данные расшифровки черных ящиков Як-130
В Минске предложили установить памятник митрополиту Филарету, Президент одобрил
Дрожжа: рубка лесов в Беларуси ведется согласно лесоустроительным проектам
Физический пуск второго энергоблока БелАЭС планируется осенью
Шумилин: белорусская наука готова к вызовам мировой экономики
Генпрокуратура направила запрос в Международную ассоциацию исследователей геноцида
Министр спорта Беларуси обратился с открытым письмом к руководителю IBU
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1457 пациентов с COVID-19, выписан 1531
Брестская область и Пакистан нацелены развивать межрегиональное сотрудничество
Андрейченко проведет 21 мая личный прием граждан
Автобус третьего поколения производства Минского автомобильного завода стал автобусом года в России
Выпускные вечера в школах Беларуси пройдут 10 июня
Сивак: Беларусь заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию
В Беларуси на следующей неделе сохранится дождливая погода
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.