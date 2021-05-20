20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года зарегистрировано более 100 случаев лайм-боррелиоза. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно в стране регистрируется около 2 тыс. случаев заболеваний лайм-боррелиозом и более 100 случаев - клещевым энцефалитом. С января по апрель этого года среди жителей страны уже зарегистрировано несколько случаев клещевого энцефалита, а также более 100 случаев лайм-боррелиоза. По данным результатов лабораторного исследования, проведенного в регионах в 2020 году, каждый четвертый клещ заражен боррелиями, более 9,6% исследованных клещей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита.

С начала года за медицинской помощью в организации здравоохранения обратились более тысячи человек, укушенных клещами. Чаще всего нападение членистоногих отмечалось в сельской местности, на дачных участках (38% от общего числа пострадавших) и в лесной зоне (36%). Также клещи нападали на территории жилой застройки и парковых зон городов (3%).

Специалисты отметили, что надежно защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки, против лайм-боррелиоза вакцина не разработана. В Беларуси зарегистрированы и разрешены к применению две вакцины против клещевого энцефалита: "Энцевир" и "Клещ-Э-Вак".

Курс профилактической иммунизации против клещевого энцефалита состоит из 2 прививок, выполняемых с интервалом 1-7 месяцев. Завершить курс вакцинации (две прививки) необходимо не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. Для экстренной профилактики при начале прививок в весенне-летнее время интервал между вакцинациями может быть сокращен до 14 дней. Для поддержания иммунитета рекомендуется через год после завершения курса вакцинации сделать ревакцинацию, в дальнейшем ее необходимо проводить каждые 3 года.

Для предотвращения укусов клещей медики рекомендуют соблюдать правила личной защиты: носить закрывающую все участки тела одежду и головные уборы (для работающих - специальную защитную одежду), применять акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки верхней одежды и снаряжения, каждые два часа проводить само- и взаимоосмотры при пребывании в лесу, обращая особое внимание на швы, карманы, складки.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь по его удалению. Если такая возможность отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно с использованием специализированных устройств промышленного изготовления, нитяной петли или тонкого пинцета. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором.

Затем следует незамедлительно (в первые 72 часа после укуса клеща) обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения профилактического лечения.-0-