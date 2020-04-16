В Беларуси серьезно и без паники относятся к ситуации с коронавирусом - Шатько

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси серьезно и без паники относятся к ситуации с коронавирусом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько.

Он отметил, что в Беларуси осознают серьезность проблемы распространения COVID-19 и предпринимают соответствующие меры. В школах дважды продляли весенние каникулы, в вузах переходят на дистанционные формы обучения. Людям из группы риска рекомендована самоизоляция. При этом тотальный карантин с закрытием предприятий не вводился, и зампред "Белой Руси" считает это оправданным: слишком велик отрицательный эффект для экономики от подобного шага. "Мы не настолько богаты, чтобы сворачивать производство. Правильное решение со школами и вузами. В общем, есть понимание ситуации. Паники не наблюдается", - обратил внимание Александр Шатько.

Белорусское общество консолидировалось в борьбе с коронавирусом и проявилось в это в первую очередь в посильной помощи медикам. Не осталась в стороне и "Белая Русь". "Мы небогаты, но все счета практически обнулили и отдали эти деньги на приобретение средств защиты. Закупали их также за счет добровольных пожертвований членов организации", - рассказал заместитель председателя.

В борьбе с распространением коронавируса определяющую роль играет поведение людей. По наблюдениям Александра Шатько, нынешняя ситуация многих заставила пересмотреть образ жизни, более тщательно относиться к своему здоровью и здоровью близких.-0-