21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, посещая РНПЦ "Мать и дитя" во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"План централизованных закупок Минздравом постоянно совершенствуется. На сегодня помощь с использованием высокотехнологичного оборудования оказывается во всех регионах республики. В последние годы мы наблюдаем снижение цен на медицинское оборудование и увеличение финансирования со стороны государства. Благодаря этому есть возможность большее количество оборудования выделять для регионов", - сказал Владимир Караник.

Министр напомнил о задаче, поставленной главой государства, по обеспечению медицинских специалистов самым современным оборудованием. В связи с этим реализуется программа по переоснащению не только республиканских научно-практических центров, но и медучреждений всех уровней. В частности, в первом квартале 2020 года будут функционировать 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, расположенных за пределами Минска и областных центров. Это межрегиональные, межрайонные центры, благодаря которым будет реализовано правило "золотого часа". Минздрав стремится к тому, чтобы высококвалифицированная высокотехнологичная помощь была в часовой доступности вне зависимости от того, в каком регионе проживает человек.

Улучшение условий ожидается и в РНПЦ "Мать и дитя". "Завершается конкурс по выбору подрядчика, выделено финансирование на строительство нового отделения реанимации для новорожденных. Составляется план реконструкции тех старых корпусов, которые сегодня нуждаются в ремонте. Совместно с городом обсуждается вопрос выделения участка земли для строительства еще одного хирургического корпуса, где будет возможность оказывать весь спектр соответствующей помощи, начиная с первых минут жизни, а в некоторых случаях и внутриутробно", - отметил министр.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-