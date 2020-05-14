14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сместят сроки вступительной кампании. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Централизованное тестирование начнется с 25 июня. "В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнется 25 июня, - это точно", - заявил министр.

Игорь Карпенко

Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. "Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов", - сказал Игорь Карпенко.

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Карпенко: всех аттестуем, никаких проблем нет Министр образования Игорь Карпенко подчеркнул, что порядок аттестации никто не менял.

Минобразования предлагает учебным заведениям индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров Что касается организации традиционного Республиканского бала выпускников, то окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

График выпускных экзаменов в школах может быть скорректирован - Карпенко "Учебный год завершим в установленные сроки - 30 мая. Затем проведем выпускные экзамены. Немножко посмотрим по содержанию этих экзаменов и дням проведения. Откорректируем, может быть, немножко график", - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.