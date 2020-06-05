5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Регулярными наблюдениями охвачены территории, на которых проживает 87% населения. "Результаты наблюдений позволяют сделать вывод, что картина состояния атмосферного воздуха большинства городов достаточно благополучна. Доля периодов с неудовлетворительным качеством воздуха незначительна. В стране проводится планомерная работа по сокращению выбросов, в том числе за счет мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации газоочистных установок. Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных источников за 2019 год составляют 1230,9 тыс. т, что на 2,2% меньше уровня 2015 года и на 7% - уровня 2010 года", - сказал Андрей Худык.

В последние годы прослеживается тенденция к снижению среднегодовых концентраций специфических загрязняющих веществ в некоторых городах. По сравнению с 2015 годом содержание сероводорода в воздухе Полоцка понизилось на 17%, Новополоцка - на 25%, Мозыря - на 33%. Наблюдается тенденция снижения среднегодовых концентраций фенола в воздухе Гомеля - на 78%, Минска - на 60%, Могилева - на 59%, Новополоцка - на 39%, Полоцка - на 33%. Уровень загрязнения воздуха сероуглеродом в Могилеве понизился на 50%.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы по-прежнему вносит транспорт. По данным за 2019 год, доля мобильных источников в общем объеме выбросов по стране составляет 63%, а в Минске - 88%. "Доля выбросов от мобильных источников сократилась с 69% в 2012 году до 63% в 2019-м", - обратил внимание министр.

С 2016 года в стране реализуется только топливо, соответствующее экологическому классу К5. Белорусские производители освоили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Существенно обновлены транспортные парки. Активно развивается пассажирский электротранспорт - электробусы, троллейбусы, трамваи и электропоезда. Имеются инновационные разработки по электромобилям, созданы условия для использования этого вида транспорта. "Развитие электротранспорта способствует сокращению выбросов не только загрязняющих веществ, но и парниковых газов", - подчеркнул Андрей Худык.

Кроме того, выполняется принятый правительством в 2019 году план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения. Утверждены стратегии адаптации лесного и сельского хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, принимаются планы по смягчению его последствий на местном уровне. Планом также предусмотрена разработка стратегии долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года, в котором будут предусмотрены меры в сфере выработки тепловой и электрической энергии, в промышленном, транспортном, строительном и жилищно-коммунальном секторах.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке