В Беларуси сохранится ветреная погода

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветреная погода сохранится на территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня днем, 20 января, на большей части территории страны ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится и в пятницу 21 января. В этот день под влиянием атмосферных фронтов ожидается временами снег, местами метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. На большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 1-7, днем - минус 5 - плюс 1 градус.

"В выходные дни ожидается зимняя погода. При отрицательной температуре воздуха осадки будут идти в виде снега. При усилении ветра закружит метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица", - отметили синоптики.

В субботу, 22 января, временами будет снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью местами по юго-западу прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет 3-10 градусов мороза. Днем температура воздуха составит минус 1-8 градусов.

В воскресенье, 23 января, ночью на большей части территории страны, днем местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-12 мороза, при прояснениях - 13-15 градусов. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 3 до 10 градусов мороза.

В начале следующей недели зимний характер погоды сохранится. В понедельник, 24 января, местами по стране пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 8-15, при прояснениях - 16-21 градус. Днем температура воздуха будет 3-10 градусов мороза.

Во вторник, 25 января, ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 8-15, при прояснениях - 16-21, по юго-западу - 5-7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от нуля по юго-западу до минус 8 градусов по востоку страны.-0-

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