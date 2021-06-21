В Беларуси созданы все условия, чтобы одаренная молодежь могла себя показать - Кадлубай

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия, чтобы одаренная молодежь могла себя показать. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

"Беларусь - страна талантливых людей. У нас созданы все условия, чтобы одаренная молодежь могла себя показать. В 1996 году в республике создан специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За 25 лет деятельности фонда было поощрено около 40 тыс. учащихся и студентов, более 4 тыс. педагогических и научных работников. В банк данных одаренной молодежи включена информация о 6260 гражданах", - рассказал Александр Кадлубай.

По его словам, система образования построена на гражданском и патриотическом воспитании молодежи. "С сентября этого года в учреждениях общего среднего образования вводится новая должность "руководитель по военно-патриотическому воспитанию". В его функции будут входить планирование, организация и осуществление воспитания обучающихся по военно-патриотическому направлению, организация допризывной подготовки и экскурсионно-туристической деятельности, контроль за исполнением в школе требований безопасности и иное. Совместно с заинтересованными ведется работа по разработке государственной программы патриотического воспитания населения, безусловно, особое внимание будет уделено молодежи", - отметил замминистра.

На стадии разработки находится молодежный интернет-портал, который станет основным государственным информационным ресурсом в области молодежной политики. На сайте будет представлена официальная информация о реализации государственной молодежной политики в Беларуси, социальных гарантиях и мерах государственной поддержки молодежи, проводимых общественно значимых мероприятиях и проектах. Будет создана актуальная база данных действующих законодательных актов. В разработку интернет-портала вовлечены все государственные органы и общественные организации, осуществляющие в рамках своей компетенции государственную молодежную политику.

Наращивается международное сотрудничество Беларуси в сфере молодежной политики. "Представители нашего молодежного движения включены в Молодежную межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ. В ноябре прошлого года представители государственных органов и молодежных организаций приняли участие в работе 3-й Европейской конвенции по работе с молодежью. Сейчас с нашими партнерами из Турции и Таджикистана готовим межправительственное соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики", - подчеркнул Александр Кадлубай.

Замминистра обратился к молодежи: "Вы видите, как благодаря поступательному движению укрепляется суверенитет и независимость Отечества, создаются условия, позволяющие раскрыть свой творческий, спортивный и интеллектуальный потенциал. Помните, для вас открыты все двери и любой может найти дело по душе. А государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы каждый молодой человек был востребован на своей родной земле".-0-