В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи - Кочанова

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие во Всебелорусской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!". Во время торжественной церемонии вручения паспортов в Совете Республики она пожелала 14-летним юношам и девушкам достойно продолжать развитие суверенной Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В верхней палате белорусского парламента сегодня побывали 18 ребят из всех областей страны и Минска. Несмотря на юный возраст, они успели много добиться в учебе, спорте, творчестве.

"Стремитесь сделать так, чтобы прославлять своим трудом страну. От того, какой она будет, во многом зависит, какими будете и вы. Сделайте все возможное, чтобы Беларусь оставалась суверенной, независимой, любимой всеми нами", - пожелала юным гражданам Наталья Кочанова.

Она отметила, что в Беларуси стало доброй традицией в канун Дня Конституции вручать лучшим представителям молодежи паспорта - главный документ каждого гражданина. Спикер обратила внимание, что этот год юбилейный - 75-летия Великой Победы. "Паспорт - не просто удостоверение личности. Этот документ накладывает особые обязательства на каждого человека. Самое главное для вас сейчас - это учеба. Вы должны делать все, чтобы быть достойными тех поколений, которые отвоевали свободу и независимость нашей страны, восстановили ее после военного лихолетья, и тех, кто создавал суверенную Беларусь", - подчеркнула Наталья Кочанова, обращаясь к ребятам. Она добавила, что в Беларуси созданы все условия для реализации молодежью своих планов, стремлений, задумок. Все эти гарантии четко закреплены в Конституции, Основном законе страны.

Узнав, что среди приехавших в Совет Республики есть ее землячка, уроженка Полоцка Екатерина Близнец, Наталья Кочанова пригласила ее и других детей в свой рабочий кабинет. Там у председателя Совета Республики хранится коллекция оригинальных фотографий Полоцка вековой давности. Спикер призналась, что ей было интересно, узнает ли Екатерина на этих фото свой родной город.

Отвечая на вопросы журналистов, Наталья Кочанова рассказала, что по-доброму завидует ребятам, которым паспорта вручают в торжественной и волнительной обстановке. "Вижу их волнение - и чувствую свои переживания и волнение в этот момент. Это очень важно, когда тебе вручают главный документ - паспорт - в столь торжественной обстановке", - поделилась она.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции главный документ более чем 4 тыс. юных белорусов вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. Официальные мероприятия патриотической акции традиционно проходят в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции состоится в Конституционном суде. Стартовала акция в этом году 10 марта во Дворце Независимости. Национальные паспорта 25 лучшим школьникам страны вручил Президент.

Акция "Мы - граждане Беларуси!" проводится с 2004 года по инициативе БРСМ.-0-