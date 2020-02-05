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05 февраля 2020, 14:47

В Беларуси средняя зарплата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%

Дмитрий Микуленок. Фото из архива
Дмитрий Микуленок. Фото из архива

5 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси средняя заработная плата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок после итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя заработная плата строителей по стране в прошлом году была Br1235,9. Ее рост по сравнению с 2018-м составил 20,7%. "Это выполнено за счет того, что государство пошло нам навстречу и согласовало увеличение тарифной ставки. Директивно заработную плату мы больше увеличивать не будем, ее рост будет идти строго в увязке с производительностью труда", - отметил глава ведомства.

"Конечно же, средняя заработная плата колеблется, она может быть и более Br2 тыс. Там, где высокая выработка и сложные условия труда, да и от самих работников многое зависит, высококвалифицированные кадры зарабатывают у нас достаточно большие деньги", - добавил Дмитрий Микуленок.-0-

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