В Беларуси средняя зарплата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%

5 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси средняя заработная плата строителя в 2019 году выросла более чем на 20%. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок после итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Средняя заработная плата строителей по стране в прошлом году была Br1235,9. Ее рост по сравнению с 2018-м составил 20,7%. "Это выполнено за счет того, что государство пошло нам навстречу и согласовало увеличение тарифной ставки. Директивно заработную плату мы больше увеличивать не будем, ее рост будет идти строго в увязке с производительностью труда", - отметил глава ведомства.

"Конечно же, средняя заработная плата колеблется, она может быть и более Br2 тыс. Там, где высокая выработка и сложные условия труда, да и от самих работников многое зависит, высококвалифицированные кадры зарабатывают у нас достаточно большие деньги", - добавил Дмитрий Микуленок.-0-