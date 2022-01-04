4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси станет теплее 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 5 января, будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами будут идти осадки (дождь, мокрый снег), по северу местами сильный мокрый снег. Днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможен слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем западный, юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля по северу до плюс 7 по югу.-0-

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