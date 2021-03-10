В Беларуси стартовал онлайн-проект подготовки к родам

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовал новый онлайн-проект подготовки к родам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Программа подготовки доступна для всех будущих мам и пап и размещена в бесплатном доступе на портале MAMA PRO. Она включает 25 больших видеокурсов от врачей, объединенных общим тематическим хештегом #мыждемребенка.

"Акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, психологи и диетологи объединились в одном проекте, чтобы создать единую "Программу подготовки к родам". Каждая будущая мама вместе с партнером в любом уголке страны (и за ее пределами) сможет качественно подготовиться к важному событию, изучив видеоуроки", - отметили в пресс-службе. Будущим родителям предлагают изучить семь блоков: "Женская консультация: что, где, когда", "Беременность", "Роды", "Грудное вскармливание", "Уход за ребенком", "Вовлеченность папы в родительство", "Психологическая поддержка". В каждом из них несколько нескучных видео, в которых врачи подробно рассказывают, что ждет женщину от долгожданной новости о беременности до одного года жизни малыша.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, каждая молодая семья, находящаяся в ожидании ребенка, сможет не просто принять участие в онлайн-программе, а стать участником курса безопасности во время пандемии COVID-19. Подготовиться к рождению малыша теперь можно, не посещая места массового скопления людей. Онлайн-курс позволяет позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье будущего малыша. "И такое ответственное поведение должно стать жизненной необходимостью во время COVID-19", - подчеркнула Елена Богдан.

"Наш онлайн-курс - уникальный и целостный продукт, который закрывает потребности самых разных женщин и их партнеров в информации о здоровье и образе жизни", - отметила глава офиса ЮНФПА в Беларуси Ольга Атрощенко. Курс основан на научных данных, в нем представлены актуальные разработки международных экспертов, при этом учитываются местные особенности. Уроки ведут лучшие специалисты страны.

Помимо привычной информации о физиологии беременности есть блоки о питании, режиме дня, физической нагрузке по триместрам, а также о расстройствах настроения и о том, как могут реагировать мама и ее близкие на новую реальность, возникающую с появлением ребенка. А онлайн-формат дает возможность будущей маме и ее партнеру проходить обучение в любое удобное время в домашних условиях, не привязываясь к расписанию, погоде или самочувствию.

Как отметила руководитель проекта MAMA PRO, врач акушер-гинеколог Диана Мардас, подготовка будущих родителей к родам - очень важный период. По этой причине качеству, актуальности и достоверности информации нужно уделять особое внимание. Онлайн-программа учитывает различные сценарии беременности и родов, там есть вопросы, касающиеся здоровья, образа жизни будущих родителей. Информация объединена единым посылом: "Беременность - особый и прекрасный период в жизни женщины и ее близких".

К слову, в каждый курс врачи добавили полезные рекомендации для женщин с инвалидностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, для ВИЧ-позитивных будущих родителей.

После каждого тематического блока будущая мама проходит несложное тестирование, а в результате финального теста после изучения всего курса получает электронный сертификат - полноценную альтернативу сертификата о прохождении офлайн-школы для беременных при женских консультациях.

Онлайн-курс создан при партнерстве Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и проекта для мам и пап MAMA PRO. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило программу курса как единую образовательную базу для обучения будущих родителей по всей стране.-0-