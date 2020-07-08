В Беларуси стартовал проект "Детская правовая библиотека"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр правовой информации Беларуси (НЦПИ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси при финансовой поддержке правительства Великобритании начали реализацию просветительского проекта "Детская правовая библиотека". Об этом БЕЛТА сообщили в НЦПИ.

Инициатива будет способствовать правовому информированию и объяснит в доступной для детей форме нормы белорусского законодательства. Кроме того, проект является частью глобальной повестки юстиции для несовершеннолетних и восстановительного правосудия. Ведь знание законов позволяет ребенку не только воздержаться от действий, нарушающих права других лиц, но и не стать жертвой насилия и обмана.

Первыми актами, которые адаптируют для детского восприятия, будут законы Беларуси "О правах ребенка" и "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Экспертную поддержку окажут Министерство юстиции, Министерство образования и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Презентация издания адаптированного текста закона Беларуси "О правах ребенка" планируется уже этой осенью.-0-