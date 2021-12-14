В Беларуси стартовала благотворительная акция "Наши дети"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торжественном мероприятии в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в Минске дан старт новогодней благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня с 12.00 по всей стране организована акция "Наши дети". Это инициатива нашего Президента, которая впервые состоялась в 1995 году. На протяжении четверти века ежегодно взрослые делают чудо для наших детей. Поэтому сегодня мы собрались в отремонтированном Национальном центре детского творчества - это один из подарков нашим детям к Новому году", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По его словам, очень важно, что с каждым годом к участию в благотворительной акции все больше присоединяется организаций, учреждений. "Это необходимо для того, чтобы исполнить заветную мечту детей, чтобы их желания сбывались, чтобы они задумывали, кем стать. Мы создаем все необходимые условия, чтобы они получили достойное образование", - подчеркнул вице-премьер.

На праздничном мероприятии представлены все регионы. Каждая область направила детей, которые стали победителями олимпиад, турниров, творческих конкурсов, спортивных соревнований, а также детей из социальных приютов, опекунских, приемных семей. В каждом из областных центров также предусмотрены мероприятия по торжественному открытию акции.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.

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Фото Александра Хитрова, Оксаны Манчук