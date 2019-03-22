В Беларуси стартуют областные этапы конкурса "Королева Весна-2019"

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартуют областные этапы республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2019", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"Конкурсы первого этапа этого популярного в студенческой среде проекта уже состоялись в учреждениях высшего образования, в апреле стартуют областные. Первым областной этап примет Брест - 5 апреля, 8 числа эстафету подхватит Минск, 10 апреля - Гродно и Могилев, 11 апреля "Королеву Весны" будут выбирать в Гомеле и Витебске. Девушкам предстоит проявить таланты в артистическом мастерстве, творческих конкурсах и дефиле. Затем победительницам и призерам областных (Минского городского) этапов будет предоставлена возможность поучаствовать в квалификационном отборе, который проводится заочно, ну а самых талантливых и грациозных можно будет увидеть в республиканском финале конкурса, проведение которого запланировано на 26 апреля в Минске", - сказала Юлия Зинкевич.

Республиканский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна" является некоммерческим творческим проектом и проходит как национальный отбор для участия представительниц Беларуси в международном конкурсе грации и артистического мастерства "Королева Студенчества", организаторами которого являются Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. "К традиционным творческим испытаниям международного конкурса добавились интеллектуальные "Дебаты" и спортивные ГТО. Ведь самая красивая студентка Союзного государства помимо внешних данных и таланта должна вести здоровый образ жизни и быть в хорошей спортивной форме", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

В международном финале конкурса "Королева Студенчества" примут участие девушки из стран БРИКС и ШОС от 18 до 25 лет - призеры и победители внутригосударственных конкурсов красоты, грации, артистического мастерства. Победительницу определит профессиональное жюри, в состав которого войдут известные актеры, режиссеры, продюсеры, композиторы, победители проекта прошлых лет, члены оргкомитетов и жюри национальных конкурсов красоты и творчества. "Критериями для победы у финалисток являются сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, спортивная подготовка. Задачами творческого проекта является выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого спорта и творчества, развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью наших стран", - подчеркнула Юлия Зинкевич.-0-