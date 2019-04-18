В Беларуси сторонам гражданского процесса предлагают возвращать госпошлину после медиативного соглашения

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается возвращать госпошлину за подачу иска в суд сторонам гражданского процесса, которые заключили медиативное соглашение. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам медиации, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.

Сейчас госпошлину при заключении соглашения о применении медиации возвращают сторонам хозяйственных процессов. Разработчики документа предлагают распространить такую практику и на гражданские дела. "Согласно законопроекту если стороны в гражданском процессе заключили медиативное соглашение, то госпошлина им возвращается", - отметила Наталья Гуйвик.

Эти и все остальные нормы законопроекта нацелены на то, чтобы популяризировать медиацию, поспособствовать более широкому ее внедрению в практику. Депутат пояснила, что в первую очередь речь идет о брачно-семейных отношениях, поскольку около 40% дел в судах - бракоразводные, касающиеся раздела имущества, алиментов, воспитания и места проживания детей, общения с ними. "Планируется предусмотреть для сторон обязательную информационную встречу с медиатором. После нее стороны будут принимать решение, вступают они в медиацию или нет. Мы склоняемся к тому, чтобы такая встреча была бесплатной", - отметила парламентарий. Она считает, что предлагаемая норма не нарушает принципа добровольности, поскольку люди сами принимают решение, будут ли они пользоваться услугами медиатора.

Депутат обратила внимание, что заключенные медиативные соглашения в Беларуси, как правило, исполняются. В то же время, чтобы предоставить сторонам гражданского процесса дополнительные гарантии, в ГПК предлагают прописать возможность принудительного исполнения - по аналогии с хозяйственным процессом. По мнению депутата, это также подвигнет людей чаще прибегать к медиации, не доводя до суда. Наталья Гуйвик не исключает, что институт медиации будет развиваться как один из элементов восстановительного правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних. Его суть в расширении диапазона адекватных альтернатив официальному судебному преследованию.

Законопроект предусматривает изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, закон о медиации. Его разработчики, Министерство юстиции и парламентарии, рассчитывают, что в первом чтении поправки будут рассмотрены на весенней сессии.

Институт медиации в Беларуси действует с 2014 года.-0-