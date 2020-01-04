В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В списке 29 территорий: 28 районов и город Бобруйск. По сравнению с 2019 годом, когда в списке было 53 территории, их число значительно сократилось.

К проблемным территориям в Брестской области отнесли Березовский, Ивановский, Лунинецкий районы.

В Витебской и Минской областях по 9 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. В Витебском регионе это Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Шарковщинский, в Минской области - Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий районы.

Исправлять ситуацию на рынке труда в Гомельской области предстоит в Добрушском, Рогачевском, Хойникском районах, в Гродненской области - в Зельвенском и Свислочском районах.

В Могилевской области в перечень вошли Дрибинский и Круглянский районы, Бобруйск.-0-