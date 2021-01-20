20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установили таксы за засорение окружающей среды отходами. Это предусмотрено указом №17 от 18 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Указ направлен на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в процессе обращения с отходами. Постоянно выявляются случаи нарушения законодательства в этой сфере, в том числе вызывающие общественный резонанс. При этом имеющиеся рычаги воздействия на нарушителей, как показывает практика, являются недостаточными. Потому и был подготовлен данный указ", - пояснили в пресс-службе.

Документ предусматривает установление такс за засорение окружающей среды отходами в зависимости от вида (подвида) и площади земель либо степени и класса опасности отходов, их массы. Кроме того, уточнено определение термина "сточные воды": к ним отнесен фильтрат, выделяющийся из толщи отходов на полигонах по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, иловых и шламовых площадках.

Также указ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате деградации земель вследствие их загрязнения химическими и иными веществами. Он предусматривает применение дифференцированных нормативов содержания химических веществ в почвах.-0-